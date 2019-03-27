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"Химическая кастрация!": Сальвини возмутили изнасилования в Италии

"Химическая кастрация!": Сальвини возмутили изнасилования в Италии
15:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал к химической кастрации всех насильников.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду призвал наказывать насильников химической кастрацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

На прошлой неделе в Катании арестовали трех человек за групповое изнасилование молодой американки. "Никакой снисходительности к червякам, которые изнасиловали туристку в Катании", - сказал Сальвини. "Химическая кастрация!" - добавил он.

Ранее экс-президент нижней палаты парламента Италии Лаура Болдрини обвинила Сальвини в проведении многолетней "ужасной кампании" сексистских нападок на нее.

Ультраправый министр ранее также предлагал легализовать проституцию в стране.

Сальвини хочет открыть бордели в Италии

Напомним, в итальянском городе Павия в пятницу, 15 марта, прошел перекрестный допрос старшего сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива по делу о гибели фотографа.

Ранее сообщалось, Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини цитировал Эзру Паунда, противоречивого антисемитского американского поэта, симпатизировавшего фашистам

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Все по теме:

Италия, Изнасилование, Насилие, Маттео Сальвини, Кастрация, Химическая кастрация.
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