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Brexit: Мэй предупредила Палату общин о "серьезных последствиях"

Brexit: Мэй предупредила Палату общин о "серьезных последствиях"
17:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Британский премьер Тереза Мэй предупредила о последствиях после непринятия ее соглашение с ЕС по Brexit.

После третьего по счету провального голосования за соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, в Лондоне предупреждают о «серьезных последствиях».

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По словам британского премьера к депутатам, выход страны из ЕС должен состояться всего через 14 дней, и любые дальнейшие действия могут обязать Лондон участвовать в европейских парламентских выборах. Она добавила, что дальнейшая отсрочка должна быть согласована с членами Евросоюза и иметь под собой цель.

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Тереза Мэй выразила «глубокое сожаление», что Палата общин так и не одобрила упорядоченный выход Великобритании из состава Евросоюза.

Сразу после провала голосования президент Евросоюза Дональд Туск созвал внеочередной саммит ЕС, который состоится уже 10 апреля.

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На последнем саммите было принято решение отложить Brexit до 12 апреля в случае очередного провала голосования Палаты общин, и после этой даты Великобритания должна обнародовать планы и выйти из состава ЕС без соглашения.

Голосование 29 марта не было обязывающим, поэтому не исключается, что Палата общин проведет еще одно уже на следующей неделе.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Лондон, Дональд Туск, Палата общин, Тереза Мэй, Brexit.
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