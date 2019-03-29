Brexit: Мэй предупредила Палату общин о "серьезных последствиях"

Новости мира: Британский премьер Тереза Мэй предупредила о последствиях после непринятия ее соглашение с ЕС по Brexit.

После третьего по счету провального голосования за соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, в Лондоне предупреждают о «серьезных последствиях».

По словам британского премьера к депутатам, выход страны из ЕС должен состояться всего через 14 дней, и любые дальнейшие действия могут обязать Лондон участвовать в европейских парламентских выборах. Она добавила, что дальнейшая отсрочка должна быть согласована с членами Евросоюза и иметь под собой цель.

Тереза Мэй выразила «глубокое сожаление», что Палата общин так и не одобрила упорядоченный выход Великобритании из состава Евросоюза.

Сразу после провала голосования президент Евросоюза Дональд Туск созвал внеочередной саммит ЕС, который состоится уже 10 апреля.

На последнем саммите было принято решение отложить Brexit до 12 апреля в случае очередного провала голосования Палаты общин, и после этой даты Великобритания должна обнародовать планы и выйти из состава ЕС без соглашения.

Голосование 29 марта не было обязывающим, поэтому не исключается, что Палата общин проведет еще одно уже на следующей неделе.