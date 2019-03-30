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Суббота, 30.03.2019
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В субботу в Париже арестовали 25 "желтых жилетов"

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В субботу в Париже арестовали 25 "желтых жилетов"
21:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Париже во время протестов "желтых жилетов" задержали 25 человек.

В Париже сегодня, 30 марта, во время протестов "желтых жилетов" задержали 25 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Сообщается, что, несмотря на запрет французской полиции, "желтые жилеты" протестуют уже двадцатую субботу подряд, требуя большей социальной справедливости.

Согласно данным штаба полиции Парижа, сейчас в столице арестованы 25 человек.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в эту субботу в митингах в Париже приняла участие меньшее количество людей - 1800, по сравнению с 3100 на прошлой неделе.

На национальном уровне было зарегистрировано 5600 демонстрантов против 8300 в минувшую субботу.

Напомним,  в Барселоной также прокатились протесты, поклонники независимости Каталонии столкнулись с местными силовиками.

Ранее сообщалось, сегодня тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа с Израилем, чтобы отметить первую годовщину возникновения протестов, столкнувшись с израильскими войсками, развернутыми вдоль границы.

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Париж, Франция, Полиция, Протесты, Желтые жилеты.
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