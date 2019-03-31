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20-ая суббота протестов "желтых жилетов": На улицы вышли "только" 34 тыс. человек

20-ая суббота протестов "желтых жилетов": На улицы вышли "только" 34 тыс. человек
01:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: 20-я акция "желтых жилетов" во Франции прошла относительно мирно.

Прошедшая в субботу 20-я акция движения "желтых жилетов" во Франции была отмечена менее масштабной мобилизацией участников и относительным спокойствием при проведении манифестаций, несмотря на отдельные моменты напряженности.

По данным министерства внутренних дел страны, по всей Франции на улицы вышли 33,7 тыс. манифестантов, в том числе - 4 тыс. в Париже. Французские СМИ указывают на очевидное снижение количества участников по сравнению с прошлой субботой, когда на улицы вышли 40,5 тыс. человек во Франции, из которых 5 тыс. - в Париже.

Тем не менее, власти на этот раз готовились серьезно противостоять возможным беспорядкам. Как сообщалось, в эту субботу в стране были развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов. Префектуры полиции объявили о 27 запретах протестных манифестаций во Франции.

В Париже были запрещены протестные действия в квартале Елисейских полей, площади Этуаль, прилегающих к ним улиц, а также близ Елисейского дворца и Национального собрания. Основная манифестация на этот раз прошла от Восточного вокзала к площади Шатле, а затем направилась к площади Трокадеро.

По данным парижской префектуры, произведено 37 задержаний, а также 14,5 тыс. превентивных проверок и досмотров.

В целом власти отмечают сравнительно спокойную обстановку во французской столице.

В этот же день столкновения с полицией произошли в Бордо. В Монпелье двое полицейских получили ранения в результате брошенных в них предметов.

В субботу в Париже арестовали 25 "желтых жилетов"

В Авиньоне, где власти полностью запретили любые протестные мероприятия, несколько сотен манифестантов попытались пренебречь этим распоряжением и были остановлены полицейскими баррикадами у ворот исторического города. Не обошлось без применения слезоточивого газа.

В Ницце манифестанты пришли с протестными требованиями к комиссариату полиции по случаю серьезного ранения в прошлую субботу участницы акции во время запрещенной манифестации.

Три человека, в том числе двое полицейских, получили ранения в Тулузе. Столкновения манифестантов с полицией имели место в Лилле.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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