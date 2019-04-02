Автобус со школьниками в Германии протаранил дерево

Новости мира: В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом, в котором находилось множество школьников.

В Германии вблизи города Падерборн в ДТП попал автобус, в котором школьники ехали на учебу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Presseportal.

Инцидент произошел утром во вторник, когда автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

На момент столкновения в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 10 до 60 лет, среди них много учеников местной школы.

В результате аварии пострадали 30 человек. Два человека получили тяжелые ранения. Их с помощью вертолета доставили в больницу.

Причины аварии пока не установлены. Водитель в результате ДТП не пострадал, его кровь взяли для анализа из-за подозрений на употребление наркотиков.

Напомним, в чешском Брно столкнулись троллейбус и трамвай, в результате пострадали не менее 38 человек.