Автобус со школьниками в Германии протаранил дерево

В Германии вблизи города Падерборн в ДТП попал автобус, в котором школьники ехали на учебу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Presseportal.
Инцидент произошел утром во вторник, когда автобус съехал с дороги и врезался в дерево.
На момент столкновения в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 10 до 60 лет, среди них много учеников местной школы.
В результате аварии пострадали 30 человек. Два человека получили тяжелые ранения. Их с помощью вертолета доставили в больницу.
Напомним, в чешском Брно столкнулись троллейбус и трамвай, в результате пострадали не менее 38 человек.