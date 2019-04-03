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Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение

Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение
04:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Туск на фоне ситуации с Brexit призывает быть терпеливыми.

Президент Европейского совета Дональд Туск призывает сохранять терпение на фоне неопределенности вокруг выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", - написал Туск в Twitter.

 

Напомним, после семичасового заседания правительства премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Лондону нужна будет дополнительная отсрочка выхода из ЕС, чтобы достичь Brexit с соглашением.

Мэй после 7-часового заседания: Выход из ЕС с соглашением это лучшее решение

Лидеры стран ЕС 10 апреля соберутся на экстренный саммит по Brexit, чтобы окончательно решить, что делать с Британией. На последнем очередном саммите ЕС дал Лондону время до 12 апреля определиться с планом действий по Brexit.

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ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit.
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