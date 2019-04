Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение

Президент Европейского совета Дональд Туск призывает сохранять терпение на фоне неопределенности вокруг выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", - написал Туск в Twitter.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 2 апреля 2019 г.