Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение

Новости мира: Туск на фоне ситуации с Brexit призывает быть терпеливыми.

Президент Европейского совета Дональд Туск призывает сохранять терпение на фоне неопределенности вокруг выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", - написал Туск в Twitter.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 2 апреля 2019 г.

Напомним, после семичасового заседания правительства премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Лондону нужна будет дополнительная отсрочка выхода из ЕС, чтобы достичь Brexit с соглашением.

Лидеры стран ЕС 10 апреля соберутся на экстренный саммит по Brexit, чтобы окончательно решить, что делать с Британией. На последнем очередном саммите ЕС дал Лондону время до 12 апреля определиться с планом действий по Brexit.