За 8 дней до Brexit: у парламента Британии протекла крыша

Новости мира: Депутаты парламента Великобритании ушли на вынужденные выходные из-за проблем с крышей здания.

Парламент Великобритании отложил работу Палаты общин до понедельника из-за проблем с крышей здания, сообщает Sky News.

Решение о приостановлении работы британского правительства приняла заместитель спикера Линдси Хойл после того, как во время дебатов о введении сбора на займы депутаты заметили капающую с потолка воду. Депутаты парламента Великобритании не вернутся в здание до полудня понедельника.

Парламентарии с юмором отреагировали на сложившуюся ситуацию.

"Я в зале заседаний Палаты общин и слышу, как с крыши капает вода. Этот парламент сломался", - написал в соцсети депутат-лейборист Джастин Маддерс.

«Это ли не библейский потоп, который всех нас смоет?" - отметила депутат-консерватор Джулия Лопес.

Напомним, нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, который обязывает правительство попросить у ЕС вновь отсрочить Brexit. Этот документ вечером в среду, 3 апреля, поддержали в третьем чтении.

В Лондоне успешно завершилась встреча премьер-министра Терезы Мэй и лидера британских лейбористов Джереми Корбина, которые пришли к согласию по программе реализации Brexit,

ЕС ранее предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.