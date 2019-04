Британия требует исключения РФ из ПАСЕ, если та не платит взносы

Великобритания не намерена компенсировать бюджету Совета Европы взносы России, которая прекратила выплаты из-за наложенных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Британия вновь заявила вчера, сегодня и если понадобится скажет завтра, что она не будет брать на себя российские неплатежи. Нарушают Устав? Мы не можем платить больше в ответ", - написал Ивон в Twitter.

В Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, находящейся под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановившей уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

UK stated again today, yesterday, and tomorrow if needed, that it won’t pick up Russian non-payment. Violate the Statue? We can’t pay more in response.

Посол указал на статьи Устава Совета Европы, предусматривающие прекращение членства. В частности, статья 7 предусматривает, что любой член Совета Европы может выйти, официально сообщив генсеку о своем намерении сделать это. Выход вступает в силу в конце финансового года, в котором было направлено уведомление, если оно происходит в течение первых девяти месяцев этого финансового года.

Статья 8 предусматривает исключение страны в случае серьезных нарушений прав человека и фундаментальных свобод. Решение должен принимать Комитет министров.

Статья 9 указывает, что Комитет министров может приостановить право представительства страны, не выполнившей своих финансовых обязательств.

I hope someone one day reads the Council of Europe Statute and concludes that Article 9 is in operation and that Articles 7 and 8 are for the unicorns.

— Christopher Yvon (@ChristopherYvon) 5 апреля 2019 г.