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Британия требует исключения РФ из ПАСЕ, если та не платит взносы

Британия требует исключения РФ из ПАСЕ, если та не платит взносы
10:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Посол Британии в ПАСЕ заявил о нежелании Лондона платить взносы в организацию за Россию.

Великобритания не намерена компенсировать бюджету Совета Европы взносы России, которая прекратила выплаты из-за наложенных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Британия вновь заявила вчера, сегодня и если понадобится скажет завтра, что она не будет брать на себя российские неплатежи. Нарушают Устав? Мы не можем платить больше в ответ", - написал Ивон в Twitter.

В Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, находящейся под санкционным давлением в ПАСЕ и полностью остановившей уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

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Посол указал на статьи Устава Совета Европы, предусматривающие прекращение членства. В частности, статья 7 предусматривает, что любой член Совета Европы может выйти, официально сообщив генсеку о своем намерении сделать это. Выход вступает в силу в конце финансового года, в котором было направлено уведомление, если оно происходит в течение первых девяти месяцев этого финансового года.

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Статья 8 предусматривает исключение страны в случае серьезных нарушений прав человека и фундаментальных свобод. Решение должен принимать Комитет министров.

Статья 9 указывает, что Комитет министров может приостановить право представительства страны, не выполнившей своих финансовых обязательств.

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"Я надеюсь, что кто-то однажды прочитает Устав Совета Европы и придет к выводу, что действует статья 9, а статьи 7 и 8 касаются единорогов", - написал британский посол.

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ПАСЕ, Великобритания, Совет Европы, РФ, Взносы РФ, Кристофер Ивон.
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