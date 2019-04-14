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ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят

ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят
18:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Психическое здоровье нападавшего на авто посла Украины в Лондоне проверят.

Мужчина, которого взяли под стражу после инцидента возле украинского посольства в Лондоне в субботу, был отправлен на принудительное лечение на основании Закона о психическом здоровье.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление городской полиции Лондона.

"40-летний мужчина будет доставлен в больницу на лечение", - сообщила полиция Лондона.

Согласно закону, проверка психического состояния длится 28 дней. До получения заключения врачей задержанному мужчине не могут выдвинуть обвинения.

Напомним, накануне служебную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Голанд парк намеренно протаранил автомобиль. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.

В результате событий никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы нападающего. Инцидент не считают терактом.

Очевидцы сообщают, что в течение нескольких часов перед инцидентом нападающий громко слушал в машине украинскую музыку.

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Великобритания, ДТП, Лондон, Наталья Галибаренко.
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