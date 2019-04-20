В Болгарии в авиакатастрофе погибли люди

Новости мира: По свидетельствам очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно из крыльев.

В селе Оризари Пловдивской области Болгарии в субботу потерпел аварию легкомоторный самолет. В результате аварии двое человек погибли, сообщает NOVA.

По свидетельствам очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно из крыльев. МВД Болгарии уточнили, что речь идет о небольшом частном самолете.

На месте аварии работают полицейские и пожарные.

Сообщается также, что в селе Оризари проходят соревнования с дронами, однако пока неясным остается вопрос, участвовал ли разбившийся самолет в этих соревнованиях.