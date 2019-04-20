Полиция Лондона задержала более 700 "климатических активистов"

Новости мира: Полиция арестовала более 715 протестующих против изменений климата в шестой день демонстраций в Лондоне.

Полиция Лондона задержала по меньшей мере 715 активистов, протестующих против климатических изменений. Об этом сообщает Sky News.

"Полиция арестовала более 715 протестующих против изменений климата в шестой день демонстраций в столице (Лондоне - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам представителя лондонской полиции, 28 лицам были предъявлены обвинения после беспорядков возле Мраморной Арки, Оксфордской площади, моста Ватерлоо и Парламентской площади.

Как сообщалось, в Лондоне с понедельника начались протесты, которые возглавляет британская климатическая группа Extinction Rebellion, планирующая организовать демонстрации в 33 странах в течение ближайших дней.

Протестующие требуют сократить выбросы углерода до ноля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий по изменению климата и экологической ситуации в целом.