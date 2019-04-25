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В Лондоне хотят принять соглашение по Brexit до выборов

В Лондоне хотят принять соглашение по Brexit до выборов
15:36 Сегодня Телеграф

Новости мира: Правительство Великобритании намерено в четвертый раз проголосовать за соглашение по Brexit до выборов в Европарламент.

Правительство Великобритании намерено принять до начала работы Европарламента в июле уже трижды отвергнутого соглашения Терезы Мэй с ЕС о Brexit. Об этом заявил заместитель премьера Мэй Дэвид Лидингтон, передает Reuters.

Дэвид Лидингтон не ответил однозначно на вопрос о сроках внесения соглашения в парламент, однако заявил, что вопрос нельзя откладывать. По его словам, сроки прямо зависят от переговоров с лейбористами.

Лидингтон рассчитывает, что соглашение «как можно скорее» будет вынесено на рассмотрение в парламент Великобритании до выборов в Европарламент.

Европейская комиссия 23 апреля вновь исключила пересмотр соглашения о выходе, согласованного с Великобританией в прошлом году после сообщения СМИ о том, что премьер-министр Тереза Мэй попросила помощников рассмотреть альтернативные механизмы для ирландской границы.

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Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Дэвид Лидингтон, Brexit.
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