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На восстановление Нотр-Дама после пожара 9-летняя британка прислала 3 евро

На восстановление Нотр-Дама после пожара 9-летняя британка прислала 3 евро
12:44 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда

Новости мира: На восстановление всемирно знаменитого Собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре, 9-летняя британка Кэйтлин Хэндли пожертвовала 3,38 евро.

9-летняя гражданка Великобритании Кэйтлин Хэндли пожертвовала на реставрацию Собора Парижской Богоматери, поврежденного в результате пожара, 3,38 евро.

Девочка в письме фонду Fondation du Patrimoine, который занимается сбором средств на восстановление храма, отметила, что услышала о пожаре в Нотр-Даме по радио и захотела помочь.  Как сообщает CNN, она также добавила, что это не большая сумма, но каждый может помочь.

Отец щедрой девочки  Саймон Хэндли рассказал журналистам, что его дочь "очень расстроилась", когда узнала, сколько лет собору. Она почувствовала, что должна что-то сделать и хотя у нее нет сотен или тысяч, но даст то, что может.

Лоуренс Леви, пресс-секретарь Fondation du Patrimoine, рассказала, что ежедневно в организацию поступают тысячи пожертвований. Из-за пожара, Нотр-Дам останется закрытым для публики в течение многих лет после того, как огонь разрушил его крышу и шпиль.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно, пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Пожар в Нотр-Даме: стало известно, что рабочие курили на крыше, несмотря на запрет

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

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Пожар, Сбор средств, Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери, Восстановление, Пожертвование, Маленькая британка.
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