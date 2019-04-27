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Паспортный план: Евродепутат призвала ЕС отреагировать на заявления Путина

Паспортный план: Евродепутат призвала ЕС отреагировать на заявления Путина
16:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу из-за нового "паспортного плана" Путина.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.

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Все по теме:

ЕС, Европарламент, Донбасс, Владимир Путин, Ребекка Хармс, Паспорта РФ.
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