Паспортный план: Евродепутат призвала ЕС отреагировать на заявления Путина

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

