Паспортный план: Евродепутат призвала ЕС отреагировать на заявления Путина

Новости мира: Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу из-за нового "паспортного плана" Путина.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала ЕС отреагировать на заявленное намерение Путина упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев, в частности, Хармс просит Германию, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, созвать заседание органа.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом Хармс выступила в своем Twitter в субботу.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала евродепутат, обратившись к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Гайко Маас (глава МИД Германии - Ред.) этот вопрос на Совете безопасности ООН, или украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - отметила евродепутат, очевидно, имея в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Hey EU ! After some critical words on passportization for Donbas (better than nothing) now you see Putin continues his escalation. @FedericaMog @JHahnEU @JunckerEU Will @HeikoMaas bring it up in Security Council? Or again Ukrainians have to take the initiative? #Ukraine #Putin https://t.co/TqoxBN2LLV — Rebecca Harms (@RebHarms) 27 апреля 2019 г.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.