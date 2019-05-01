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Берлускони в 82 года перенес операцию кишечнике

Берлускони в 82 года перенес операцию кишечнике
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: После экстренной госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони прооперировали в одной из клиник.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес хирургическую операцию в связи с кишечной непроходимостью, что ставит под вопрос его кампанию в выборах в Европарламент.

Об этом сообщает SBS News.

«Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи в кишечной непроходимостью», - говорится в сообщении.

Возникшая ситуация вокруг состояния здоровья экс-премьера подняла вопрос о его кампании на выборах в Европейский парламент.

В офисе Берлускони заявили, что проведенная вчера операция прошла успешно, и что 82-летний медиа-магнат будет выписан из больницы в ближайшие дни.

Стало известно, чем отравили свидетельницу по делу Берлускони

Напомним, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 30 апреля госпитализировали в больницу Сан-Рафаэль в Милане с почечной коликой.

 
 
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Все по теме:

Италия, Европарламент, Операция, Сильвио Берлускони.
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