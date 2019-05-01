Берлускони в 82 года перенес операцию кишечнике

Новости мира: После экстренной госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони прооперировали в одной из клиник.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес хирургическую операцию в связи с кишечной непроходимостью, что ставит под вопрос его кампанию в выборах в Европарламент.

Об этом сообщает SBS News.

«Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес операцию в связи в кишечной непроходимостью», - говорится в сообщении.

Возникшая ситуация вокруг состояния здоровья экс-премьера подняла вопрос о его кампании на выборах в Европейский парламент.

В офисе Берлускони заявили, что проведенная вчера операция прошла успешно, и что 82-летний медиа-магнат будет выписан из больницы в ближайшие дни.

Напомним, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 30 апреля госпитализировали в больницу Сан-Рафаэль в Милане с почечной коликой.