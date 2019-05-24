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Консерваторы Британии выберут преемника Мэй и уйдут в отпуск

Консерваторы Британии выберут преемника Мэй и уйдут в отпуск
15:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: Британские консерваторы объявили дату, к которой они проголосуют за преемника Терезы Мэй.

Консервативная партия Великобритании намерена определиться с новым лидером, который и возглавит правительство страны до того, как Палата общин отправится в летний отпуск, сообщает Sky News.

Летний перерыв работы парламента Великобритании обычно начинается с третьей или четвертой недели второго месяца лета, поэтому с преемником Терезы Мэй депутаты планируют определиться до 20 июля.

Консерваторы анонсируют последовательные раунды голосования всех членом партии до формирования окончательного списка кандидатов, среди которые останутся только два финалиста. Подавать кандидатуры на пост председателя партии можно до 10 июня.

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В партии надеятся, что отбор будет завершен до конца июня, что позволит провести ряд встреч с кандидатами по всей территории страны, после чего отдать голоса для объявления результата непосредственно перед началом летнего перерыва.

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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьера и соответственно председателя партии консерваторов, которая произойдет 7 июня.

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Великобритания, Палата общин, Консервативная партия, Тереза Мэй.
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