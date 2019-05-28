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В Италии мэром небольшого города избран трансгендер

В Италии мэром небольшого города избран трансгендер
15:44 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Мэром небольшого города Тромелло на севере Италии стал 40-летний трансгендер Джанмарко Негри, который еще 5 лет назад был женщиной по имени Мария.

В северноитальянской области Ломбардия жители избрали мэром небольшого города Тромелло  выбрали трансгендера Джанмарко Негри.

Итальянское издание Corriere Della Sera сообщает, что 40-летний адвокат Джанмарко Негри стал первым  трансгендером, которого выбрали на пост мэра в Италии. Отмечается, что еще 5 лет назад он был женщиной и звали его Мария.

Во время предвыборной кампании Негри достиг популярности благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств. Тогда, он объяснил своим землякам, что всегда чувствовал себя женщиной, а 4 года назад принял решение сделать несколько хирургических операций по смене пола.

Сообщается, что в городке Тромелло проживает достаточно маленькое количество жителей, менее 4 тысяч человек. По данным, за Джанмарко Негри свыше 37,5% жителей отдали свои голоса. При этом, всего за пост мэра боролись 4 кандидата, включительно и заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что в немецком городке Кирхгаймболанден, который расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 100-летняя бывшая учительница физической культуры Лизель Гайзе избрана депутатом местного совета. В скором времени она возглавит фракцию "Мы за Кибо" в местном совете. Одним из обещаний в ее предвыборной программе было намерение вновь открыть в городе бассейн, который не работает последние 8 лет.

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Адвокат, Трансгендер, Джанмарко Негри, Мэр города Тромелло, Победа на местных выборах.
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