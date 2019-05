В Италии мэром небольшого города избран трансгендер

В северноитальянской области Ломбардия жители избрали мэром небольшого города Тромелло выбрали трансгендера Джанмарко Негри.

Итальянское издание Corriere Della Sera сообщает, что 40-летний адвокат Джанмарко Негри стал первым трансгендером, которого выбрали на пост мэра в Италии. Отмечается, что еще 5 лет назад он был женщиной и звали его Мария.

Во время предвыборной кампании Негри достиг популярности благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств. Тогда, он объяснил своим землякам, что всегда чувствовал себя женщиной, а 4 года назад принял решение сделать несколько хирургических операций по смене пола.

#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv

