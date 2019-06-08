Додон: Я не подпишу декрет о роспуске парламента

Новости мира: Президент Молдовы Додон отказался распустить парламент, несмотря на решение Конституционного суда.

Президент Молдовы Игорь Додон 8 июня отказался распускать парламент и пригласил парламентские партии на консультации в понедельник, 10 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Хочу сказать, что согласно 85-й статье Конституции, президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Хочу обратить внимание на две вещи: "после консультаций" и "право", - подчеркнул Додон.

Он отказался следовать принятому решению Конституционного суда, согласно которому он обязан распустить парламент уже 8 июня.

"Я не подпишу декрет о роспуске парламента. В понедельник, 10 июня, приглашаю парламентские фракции на консультации", - сказал Додон. Он также добавил, что, согласно решению Конституционного суда от 2013 года, только президент имеет право распустить парламент.

Додон также добавил, что все 35 депутатов фракции Партии социалистов (ПСРМ) прибыли в парламент, чтобы обсудить с проевропейским блоком ACUM формирование руководства органа и утверждение состава нового правительства. В полдень они намерены провести заседание парламента.

Додон отметил, что ключевой вопрос заключается в том, будет ли признано голосование, если депутаты о чем-то договорятся и утвердят спикера и сформируют правительство. "Внутри теми, кто контролирует власть очевидно, не будет. Более того, я знаю, что прокуратура откроет уголовные дела относительно попытки захвата власти на депутатов и президента", - отметил Додон.

Он также добавил, что нет полной ясности, признают ли это голосование внешние партнеры, поэтому он пригласил на совместную встречу посла России Олега Васнецова, посла США Дерека Хогана и главу Евроделегации Петера Михалко.

Додон также призвал граждан оставаться дома и не поддаваться на провокации.