В Лондоне состоится "Марш за перемены" противников Brexit

Новости мира: В Лондоне запланирован "Марш за перемены", который может стать началом борьбы за сохранение членства в Евросоюзе.

Проевропейские жители Великобритании на 20 июля готовят в Лондоне масштабную акцию протеста «Марш за перемены», которая станет актом несогласия с выходом страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Консервативная партия Великобритания находится на этапе избрания председателя, который также станет премьер-министром на смену ушедшей в отставку Терезе Мэй. Имя преемника станет известно начиная с недели 22 июля.

Организаторы марша уже выступили с заявлением о выходе в центр Лондона большого количества членов местных организаций на «один из крупнейших митингов, которые когда-либо видела Великобритания.

По их словам, марш станет «уверенным поводом» для блокирования выхода из ЕС и «ознаменует начало национальной борьбы» против действий правительства, которое, по их мнению, намерено покинуть Евросоюз без соглашения.

Лидер партийных рейтингов на должность премьер-министра Борис Джонсон и его соперники уже выступали с заявлениями, что Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, несмотря на то, что соглашение с ЕС может быть не утверждено.