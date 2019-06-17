В Польше из-за урагана 11 тысяч домов осталось без света

Свыше 11 тыс. домашних хозяйств остались без электричества после ураганов, которые прокатились практически по всей территории Польши.
Об этом информирует Радио Польша.
“Пресс-секретарь Правительственного центра безопасности Анна Адамкевич отметила, что больше всего домов остались без электричества в Западно-Поморском воеводстве – около 6 тыс. Она также добавила, что спасатели все время работают над устранением последствий ураганов”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасательные службы совершили более тысячи выездов. В основном они касались поврежденных крыш, поваленных деревьев, а также затопленных подвалов.