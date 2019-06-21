В Нидерландах разочарованы словами премьера Малайзии о MH17

Новости мира: В Нидерландах отреагировали на резонансное заявление властей Малайзии по катастрофе MH17.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что заявления премьер-министра Малайзии относительно обнародованных результатов международной Совместной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, разочаровывают.

Об этом он заявил во время своего визита в Брюссель, сообщает RTL Nieuws.

"Я могу представить, что родственники, конечно, очень разочарованы, и это также вызывает путаницу", - заявил Рютте.

Как сообщалось, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад ставит под сомнение причастность России к трагедии MH17. Он выразил сомнения в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии, и продолжает настаивать, что нет убедительных доказательств того, что Россия должна нести ответственность за катастрову. Об этом он заявил после обнародования имен трех россиян и одного украинца, которых международная Совместная следственная группа (JIT) назвала причастными к аварии боинга МН17. Также в среду она обнародовала дату, когда состоится суд - 9 марта 2020 года.

Напомним, в МИД России назвали расследование Совместной следственной группой по МН17 голословными обвинениями, направленными на «дискредитацию РФ».