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Суббота, 22.06.2019
Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня
Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня
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Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня

Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня
01:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: В Тбилиси люди требуют отставки главы МВД до конца дня.

Сегодня, 21 июня вечером в центре Тбилиси снова собрались тысячи людей, которые выдвинули новое требование к правительству.

Как сообщает Грузия News в Twitter, проспект Руставели – центральная улица грузинской столицы – заполнена людьми. На митинге у открытого микрофона выступают активисты, студенты и обычные граждане. Протестующие выдвинули ультиматум для главы МВД: если он не уйдет до конца дня в отставку, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти.

«Руставели полон людьми, у микрофона практически нет политиков, выступают студенты, активисты и простые люди. Прозвучал ультиматум для главы МВД: если Гахария не уйдет до конца дня, то начнётся бессрочная акция протеста до смены власти», – говорится в сообщении.

Напоминаем, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации. Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом

Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».

Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и другие российские делегаты улетели из Грузии. Власти отказались выполнить требования протестующих, и митингующие попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице возле парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты. После нескольких часов столкновений полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста.

Сегодня в СМИ появилось сообщение, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами. Однако люди в пятницу снова вышли на акцию протеста.

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Протест, Правительство, Митинг, Грузия, Тбилиси.
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