На западе Германии происходит климатический протест

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Тысячи людей вышли на климатический протест в западном немецком селе Хохнеукирх вблизи одной из крупнейших угольных шахт страны.

Субботний митинг происходит через два дня после того, как лидеры Европейского союза не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной.

Немецкая полиция мобилизовала сотни офицеров для того, чтобы предотвратить блокирование протестующими шахт и смежных электростанций.

Протестующие говорят, настаивают на увеличении давление на правительство.

После месяцев протестов студентов и резкого роста в соцопросах рейтинга немецкой партии Зеленых, канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германией нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Как сообщалось в конце марта, в Берлине более 20 тысяч человек, в основном школьников, вышли на демонстрацию в защиту климата, пройдя от Министерства экономики и энергетики до Бранденбургских ворот.