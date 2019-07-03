Выборы в Албании: социалисты при низкой явке потеряли только 2 округа

Новости мира: В Албании прошли выборы на избирательных округах, где Социалистическая партия убедительно одержала победу.

Руководящая Социалистическая партия Албании победила практически во всех избирательных округах на местных выборах, в которых не участвовала оппозиция.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press, об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Подсчет на сайте Центральной избирательной комиссии показал, что социалисты потеряли два из 61 избирательного округа. В одном из них победила партия этнического греческого меньшинства, в другом - Христианско-демократическая партия.

Явка составила всего 21,6%. Оппозиция заявила, что такой низкий интерес избирателей свидетельствуют о незаконности и неконституционности голосования.

Президент Илир Мета раньше пробовал отменить выборы, заявив, что они будут недемократическими без участия албанской оппозиции.

Но премьер-министр от правящей Социалистической партии Эди Рама распорядился, несмотря ни на что, провести выборы.

Оппозиция во главе с правоцентристской Демократической партией обвиняет правительство в коррупции и связях с организованной преступностью, и требует проведения новых общенациональных выборов.