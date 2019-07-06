Сексуальное насилие: экс-министру Норвегии дали пять лет тюремного заключения

Новости мира: В Норвегии бывшего министра осудили за сексуальное насилие над просителями убежища.

Экс-министр Норвегии Свейн Людвигсен приговорен к пяти годам тюремного заключения за сексуальное насилие над тремя просителями убежища. 72-летний Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своим положением губернатора региона и использовании уязвимого положения трех молодых людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

События происходили в Тромсе в период с 2011 по 2017 год. Мужчины, которым сейчас 25, 26 и 34 года, сообщили суду, что впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором и он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги.

По их словам, насилие имело место в загородном доме Людвигсена, в гостиничных номерах и в его кабинете. Одному в то время было всего 17 лет, в то время как у другого было "легкое умственное расстройство".

Людвигсен также должен возместить ущерб мужчинам на общую сумму 743 000 норвежских крон ($87 000).

Во время суда бывший политик признался, что занимался сексом с одним из мужчин, но сказал, что это было по согласию. Он также признался, что лгал полиции по этому поводу. Однако он отрицал, что занимался сексом с двумя другими мужчинами.