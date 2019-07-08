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В Греции новый премьер торжественно принял присягу

В Греции новый премьер торжественно принял присягу
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новый премьер Греции Мицотакис принял присягу после победы его политической силы на выборах.

Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции, сообщает газета "Катимерини".

Церемония приведения Мицотакиса к присяге состоялась в президентском дворце в Афинах.

Ожидается, что в скором времени он объявит состав своего правительства.

Ранее сообщалось, что президент Греции Прокопис Павлопулос передал Мицотакису, чья правая партия "Новая демократия" победила на выборах в парламент, мандат на формирование нового правительства. Мицотакис еще до выборов заявил, что у него уже есть готовый вариант состава кабинета министров.

Выступая с речью в воскресенье, он пообещал, что его партия будет представлять интересы не только своих сторонников, но и всех греков.

"Общество со всей очевидностью продемонстрировало заинтересованность в росте, создании рабочих мест и безопасности", - заявил он.

Оппозиционная "Новая демократия" лидирует на выборах в Греции

"Я буду усиленно работать, чтобы представлять (интересы - ред.) всех греков. Нас слишком мало, чтобы не быть сплоченными", - отметил Мицотакис.

Накануне в Греции прошли парламентские выборы. После обработки 99,92% бюллетеней "Новая демократия" получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 мест в 300-местном парламенте, правящая партия "Сириза" - 31,53% и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Перед выборами он пообещал избирателям сократить налоги, уйти от бюрократии, обеспечить наращивание инвестиций в страну и сделать Грецию более привлекательной для бизнеса.

Мицотакису 51 год, он выпускник Гарварда, является сыном экс-премьера Греции Константиноса Мицотакиса. Ранее он занимал должность министра по вопросам государственных реформ. Он, в отличие от многих политиков-консерваторов, сторонник глубокой европейской интеграции.

Ранее сообщалось, в Греции в воскресенье утром началось голосование на досрочных парламентских выборах.

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Греция, Кириакос Мицотакис, Выборы в Греции, Прокопис Павлопулос.
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