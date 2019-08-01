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Маас рассказал о дорожной карте ядерного разоружения мира

Маас рассказал о дорожной карте ядерного разоружения мира
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Накануне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Германии рассказали о своем видении разоружения мира.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире.

Об этом говорится в статье Мааса для изданий группы Redaktions Netzwerk Deutschland накануне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Закручивание ядерной спирали не делает мир более безопасным. Наоборот, если мы не остановим крах глобальной архитектуры контроля над вооружением, это будет иметь серьезные последствия для нашей безопасности и мира во всем мире", - написал немецкий министр.

Он сожалеет, что несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается уничтожать свою новую ракетную систему, при этом разместила самое современное ядерное оружие в соседстве с Западом.

"Мы, европейцы, обеспокоены этим. Вместе со своими союзниками мы ищем ответы — уравновешенные, скоординированные, оборонительные", - отметил Маас.

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По его словам, нужна четкая дорожная карта ядерного разоружения и контроля над вооружением. По мнению Мааса, она могла бы состоять из следующих пунктов.

Первый элемент состоит в том, чтобы вернуть контроль над разоружением и вооружением на международную повестку дня и получить партнеров для него. С этой целью Маас приглашает своих коллег в Берлин в ближайшие месяцы с целью подготовки решающей обзорной конференции договора на следующий год.

Также, по его словам, нужно не допустить эскалаций, поэтому надо работать над большей прозрачностью в арсеналах ядерных вооружений, разрабатывать надежные процедуры наблюдения за уничтожением ядерного оружия. В работе над предотвращением распространения ключевое слово - Северная Корея, отметил Маас.

Еще одним элементом он назвал новый Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, поскольку действие нынешнего заканчивается в 2021 году. Договор ограничивает стратегические арсеналы самых мощных государств ядерного оружия и препятствует гонке атомного оружия. Берлин призывает Вашингтон и Москву уже сейчас пообещать новый документ. «Это было бы очень нужным сигналом безопасности в неопределенные времена», - считает Маас.

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Он убежден, что необходим структурированный диалог относительно безопасности в Европе - между США и Россией, но включая европейцев.

В завершение Маас упомянул новые технологии, которые ставят новые вызовы для контроля над вооружением завтра. Полностью автономные системы вооружения, гиперзвуковое оружие, киберугрозы, военное использование космоса - все это грозит подорвать старые правила игры, подчеркнул немецкий министр.

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Он признает, что ни один из этих шагов не будет легким, но призывает всех присоединиться и сделать планету более мирной.

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Германия, Ядерное разоружение, Хайко Маас, ДРСМД.
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