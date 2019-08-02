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Российские бомбардировщики опять пролетели близ границы с Латвии

Российские бомбардировщики опять пролетели близ границы с Латвии
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У границ Латвии заметили два российских бомбардировщика.

Истребители воздушно-патрульной миссии НАТО заметили недалеко от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика.

Об этом сообщают в Twitter Национальные вооруженные силы Латвии.

"1 августа патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем неподалеку от территориальных вод Латвии два российских самолета Су-24", - сказано в сообщении.

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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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НАТО, Россия, Латвия, Балтийское море.
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