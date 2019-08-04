Германия отреагировала на массовые задержания в Москве

Новости мира: Берлин призывает Россию освободить всех мирных демонстрантов, задержанных в Москве.

Официальный Берлин в очередной раз выразил обеспокоенность ходом событий в Москве и арестом большого количества людей во время акции протеста в субботу, 3 августа.

Позиция правительства ФРГ выражена в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Сотни участников снова были арестованы на демонстрациях в Москве. Аресты были отнюдь непропорциональными мирному характеру протестов ", - говорится в заявлении.

В немецком МИД подчеркивают, что вмешательство в гарантированное право на мирные собрания и свободу слова, которые повторяются в России, противоречат взятым РФ международным обязательствам и ставят под сомнение право на свободные и честные выборы.

Россия должна эффективно защищать основные права своих граждан, отмечается в заявлении.

Также МИД ФРГ призывает к скорейшему освобождению всех мирных демонстрантов и включению в избирательные списки всех независимых кандидатов на выборах, которые выполнили необходимые требования.

С похожим заявлением, как сообщалось ранее, правительство Германии выступило и после акации протеста в Москве 27 июля.

В субботу, 3 августа, в Москве прошла очередная несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которые не допущены на выборы в Мосгордуму.

По данным портала ОВД-Инфо, всего было задержано около 1000 человек. Пять человек были госпитализированы. Сообщается также о 50 задержанных подростков.

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Несогласованная акция протеста, которая состоялась 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. человек.