Ресторан в Чехии штрафует клиентов за недоеденные блюда

Новости мира:В чешском ресторане начали штрафовать за расточительное отношение к еде.

Ресторан в чешском городке Добромержице, работающий по принципу "ешь, сколько хочешь", начал штрафовать клиентов за расточительное отношение к еде.

Об этом сообщает Vinegret.cz.

“Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогатый – несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку нужно отнести на кухню, и, если на ней что-нибудь останется, гостя попросят доплатить 50 крон”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о таком порядке размещена на входе в ресторан, а также непосредственно в зале.

Чешская торговая инспекция не нашла в данной практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан обязан наглядно и доходчиво проинформировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, то претензий у проверяющего органа быть не может.

Вместе с тем в инспекции подчеркнули: если клиент вдруг откажется платить штраф за недоеденное блюдо, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем – через суд.