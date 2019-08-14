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В Дании задержали подозреваемого во взрыве возле налоговой Копенгагена

В Дании задержали подозреваемого во взрыве возле налоговой Копенгагена
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По информации полиции Дании во взрыве подозревают двух граждан Швеции, на второго выдан ордер на арест.

Полиция Дании задержала 22-летнего гражданина Швеции в связи со взрывом в налоговой службе на прошлой неделе в Копенгагене. Об этом сообщает Bloomberg.

"Полиция задержала гражданина Швеции в связи со взрывом в налоговой службе на прошлой неделе в столице Дании", - говорится в сообщении. Речь идет о 22-летнем мужчины.

Отмечается, что полицейским в Дании и Швеции также был выдан ордер на арест 23-летнего гражданина Швеции, который также может быть причастен к взрыву.

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Как сообщалось ранее, в Копенгагене в ночь на 7 августа неизвестный подорвал фасад налоговой инспекции. Один человек получил ранения. Местные органы считают, что речь идет о преднамеренных действиях.

Так же. в субботу утром в Копенгагене раздался второй за неделю взрыв — на этот раз в полицейском участке. Здание в результате взрыва повреждено, но никто не пострадал. Отделение полиции расположено недалеко от центра города.

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Швеция, Копенгаген, Дания, Взрив.
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