В Дании задержали подозреваемого во взрыве возле налоговой Копенгагена

Новости мира:По информации полиции Дании во взрыве подозревают двух граждан Швеции, на второго выдан ордер на арест.

Полиция Дании задержала 22-летнего гражданина Швеции в связи со взрывом в налоговой службе на прошлой неделе в Копенгагене. Об этом сообщает Bloomberg.

"Полиция задержала гражданина Швеции в связи со взрывом в налоговой службе на прошлой неделе в столице Дании", - говорится в сообщении. Речь идет о 22-летнем мужчины.

Отмечается, что полицейским в Дании и Швеции также был выдан ордер на арест 23-летнего гражданина Швеции, который также может быть причастен к взрыву.

Как сообщалось ранее, в Копенгагене в ночь на 7 августа неизвестный подорвал фасад налоговой инспекции. Один человек получил ранения. Местные органы считают, что речь идет о преднамеренных действиях.

Так же. в субботу утром в Копенгагене раздался второй за неделю взрыв — на этот раз в полицейском участке. Здание в результате взрыва повреждено, но никто не пострадал. Отделение полиции расположено недалеко от центра города.