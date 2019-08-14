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Собор Парижской Богоматери все еще в аварийном состоянии

Собор Парижской Богоматери все еще в аварийном состоянии
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Нотр-Дам после пожара до сих пор находится под угрозой обрушения.

Собор Парижской Богоматери все еще находится под угрозой обрушения после апрельского пожара, сообщили в среду французские власти.

"В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа", - отмечается в сообщении министерства культуры Франции.

В ведомстве отметили, что после пожара все работы в соборе направлены на то, чтобы избежать его обрушения, а не на его реставрацию.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако министерство заявило, что восстановительные работы не начнутся до следующего года.

Французский сайт Mediapart на этой неделе опубликовал отчет, согласно которому министерство культуры неоднократно игнорировало предупреждения трудовых инспекторов об опасности, пока работы не были полностью приостановлены 25 июля этого года.

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Министерство, в свою очередь, опровергло утверждения сайта.

Накануне сообщалось, что в Париже приступили к операции по очистке территории вокруг Собора Парижской Богоматери от загрязнений свинцом.

Очистка территории будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.

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Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом на это время будут закрыты, автобусы изменят маршруты движения.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

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Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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Париж, Франция, Собор Парижской Богоматери, Эммануэль Макрон, Нотр-Дам.
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