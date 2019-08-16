Скачать
Пятница, 16.08.2019
Волкер рассказал, как РФ манипулирует понятием "внутренний конфликт" в Украине
Волкер рассказал, как РФ манипулирует понятием "внутренний конфликт" в Украине
Трубаров: Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно
Трубаров: Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все когда-нибудь проигрывают
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все когда-нибудь проигрывают
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня

Джонсон созвонился со Столтенбергом: что обсуждали стороны

Джонсон созвонился со Столтенбергом: что обсуждали стороны
14:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Генсек НАТО и премьер Великобритании созвонились для обсуждения вопросов безопасности Европы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили актуальные вопросы деятельности Североатлантического альянса.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, сообщает корреспондент.

"Премьер-министр и генеральный секретарь обсудили ряд важных вопросов, касающихся НАТО, включая войну в Афганистане, закупку Турцией российских ЗРК С-400 и нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сообщили в офисе.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросу взносов в бюджет НАТО. Как отмечает официальный Лондон, все союзники должны достичь показателя расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Трамп рассчитывает на "фантастическую и большую" торговую сделку с Британией

"Премьер-министр и генеральный секретарь отметили, что рады работать вместе и ожидают встреча лидеров НАТО в декабре в Лондоне", - заявили на Даунинг-стрит.

Как сообщалось, 3-4 декабря Лондон будет принимать саммит НАТО, посвященный семидесятой годовщине основания Альянса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, НАТО, Борис Джонсон, Йенс Столтенберг, ЗРК, С-400.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главе Еврокомиссии в Германии устроили &quot;огненные&quot; проводы (Фото)
Главе ЕК в Германии устроили "огненные" проводы
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
Члены набсовета Ощадбанка провалили собеседование в НБУ
Члены набсовета Ощадбанка провалили собеседование в НБУ
Когда Преображение Господне 2019 - Яблочный Спас или Второй Спас
Когда Преображение Господне 2019 - Яблочный Спас или Второй Спас
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь