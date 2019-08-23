МАГАТЭ проверила Белорусскую АЭС

Новости мира:Комисия проверила первый энергоблок Белорусской АЭС, кторая начнет работу в 2020 году.

Миссия МАГАТЭ провела проверку на Белорусской АЭС, которая заработает в 2020 году Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила 18-ти дневную миссию по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности на Белорусской АЭС, первый блок которой будет запущен в следующем году. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Группа по предэксплуатационному осмотру безопасности (Pre-OSART) завершила 18-дневную миссию на объекте в Островце, в 150 км к юго-западу от Минска, где Беларусь завершает строительство своей первой АЭС. Станция включает в себя два реактора мощностью по 1194 МВт российской технологии ВВЭР. При этом, первый энергоблок, как ожидается, начнет работать в следующем году", - говорится в сообщении.

Целью миссии Pre-OSART является оказание помощи ядерным операторам в повышении эксплуатационной безопасности АЭС, а также выявления сфер для повышения безопасности, оценки эксплуатационных программ путем их сравнения со стандартами безопасности МАГАТЭ, а также предоставление соответствующих рекомендаций.

"Группа Pre-OSART осмотрела обязательства руководства станции по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации. Группа также предложила рекомендации по дальнейшему усилению безопасности и для своевременного выполнения операционных программ", - заявил руководитель группы, старший офицер ядерной безопасности МАГАТЭ Юрий Мартыненко. Окончательный отчет по результатам визита экспертов МАГАТЭ будет представлен белорусскому правительству через три месяца.

Следующая миссия МАГАТЭ пройдет в Беларуси в начале 2020 года. Комплексная миссия должна дать оценку по всем 19 направлениям развития ядерной инфраструктуры в стране.

Как известно, Белорусская атомная электростанция (БелАЕС) строится в 18 км от города Островец в Гродненской области (Беларусь). Проект БелАЕС финансирует российское правительство, а реализует его российская государственная корпорация атомной энергетики "Росатом".