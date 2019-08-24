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Лесные пожары в Грузии набрали масштабных оборотов

Лесные пожары в Грузии набрали масштабных оборотов
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Пожар в лесном массиве на востоке Грузии приобрел более масштабный характер.

Из-за сложного рельефа местности, сильной жары и ветра пожарным-спасателям до сих пор не удается локализовать пожар, возникший накануне в лесном массиве, прилегающем к селу Ахалсопели Кварельского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии).

Как сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики, очаги возгорания, которые еще утром в субботу охватывали около 3 га лиственного леса, несмотря на принимаемые меры, к вечеру распространились на площадь более 10 га.

К локализации пожара подключены более 200 пожарных-спасателей, в том числе из Тбилиси, три вертолета пограничной полиции, а также рейнджеры и местные жители-добровольцы, которые на конях пытаются доставлять воду к огненным очагам, поскольку противопожарная спецтехника не может подобраться к ним.

По информации телеканала, работы, наряду со сложным рельефом, затрудняет сильный ветер, хотя ситуация находится под контролем. Опасность распространения огня на близлежащие населенные пункты предотвращена.

В Грузии бушует лесной пожар

Как сообщают СМИ, работы по ликвидации пожара продолжаются и в лесном массиве близ села Сакавре Горийского муниципалитета (регион Шида Картли в Восточной Грузии), в которых с четверга участвуют до 250 пожарных-спасателей из ряда регионов страны с соответствующей техникой, а также вертолеты пограничной полиции.

Очаги возгорания, которыми здесь была охвачена площадь в 40 га, накануне удалось локализовать и в настоящее время идет обработка отдельных участков с накоплениями сгоревшей торфяной массы.

Причины пожаров пока не установлены. МВД Грузии ведет расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).

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Грузия, Лесные пожары.
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