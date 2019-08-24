Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией

Евросоюз может ввести дополнительные торговые ограничения в отношении США в ответ на возможное введение американской стороной пошлин на французское вино.
Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита G7 в субботу во французском городе Биарриц.
"Сегодня ЕС - вместе с Францией. Если США введут эти тарифы в отношении Франции, ЕС ответит аналогично", - подчеркнул Туск.
Он отметил, что лично в полной мере будет защищать французское вино.
Президент Европейского совета отметил, что сложившаяся ситуация - это не инициатива ЕС, но торговая и тарифная борьба.
"Мы должны также быть готовы к этому плохому сценарию. И мы, ЕС в целом, готовы. Франция может рассчитывать на нашу поддержку, как и все страны-члены", - заверил Туск.
Ранее президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 100% пошлину на экспорт французского вина, в ответ, если Франция не отменит налоги, введенные в отношении американских технических гигантов.