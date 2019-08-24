Скачать
Суббота, 24.08.2019
Лидеры стран G7 прибыли на саммит
Лидеры стран G7 прибыли на саммит
Гончарук встретился с Мальпассом: о чем говорили
Гончарук встретился с Мальпассом: о чем говорили
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes
Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes

Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией

Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Туск поддержал Францию в связи с вводом США пошлин на вино.

Евросоюз может ввести дополнительные торговые ограничения в отношении США в ответ на возможное введение американской стороной пошлин на французское вино.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита G7 в субботу во французском городе Биарриц.

"Сегодня ЕС - вместе с Францией. Если США введут эти тарифы в отношении Франции, ЕС ответит аналогично", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что лично в полной мере будет защищать французское вино.

Президент Европейского совета отметил, что сложившаяся ситуация - это не инициатива ЕС, но торговая и тарифная борьба.

Джонсон: Выход из ЕС Британии не изолируют ее от мира

"Мы должны также быть готовы к этому плохому сценарию. И мы, ЕС в целом, готовы. Франция может рассчитывать на нашу поддержку, как и все страны-члены", - заверил Туск.

Ранее президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 100% пошлину на экспорт французского вина, в ответ, если Франция не отменит налоги, введенные в отношении американских технических гигантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Франция, Дональд Туск, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
04 Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности
05 Порошенко высказался о кандидате от ОПЗЖ на пост вице-спикера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Станцию метро &quot;Майдан Незалежности&quot; закрыли: подробности
Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли: подробности
Саммит &quot;Большой семерки&quot; начался - Макрон
Саммит "Большой семерки" начался - Макрон
Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией
Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией
&quot;Она замечательная&quot;: Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри
"Она замечательная": Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь