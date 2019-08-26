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Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине

Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер-министр Канады и канцлер Германии призвали Украину к реформам.

Канада и Германия поддерживают Украину и призывают к продолжению реформ.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась в рамках саммита лидеров стран G7 во французском Биаррице.

“Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат относительно этого, предоставленный после президентских и парламентских выборов”, - рассказали в офисе главы правительства Канады.

В ведомстве добавили, что среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире. “Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке, и признали эту проблему международным кризисом, которую следует решать в рамках G7”, - отметили в Трюдо.

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Напомним: по информации WP, на саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, однако лидеры Канады, Германии, Великобритании и Японии выступили против этого.

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Ангела Меркель, Саммит, G7, Джастин Трюдо.
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