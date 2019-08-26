Туск: G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире

Новости мира:Туск отметил некоторый прогресс G7 в решении важнейших мировых вопросов.

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".

Об этом написал Туск в понедельник в своем "Твиттере".

"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - сказано в сообщении.

Under difficult circumstances, G7 discussed and achieved progress on some of the biggest challenges of the world incl. the Amazon rainforest, trade, Iran, Hong Kong and inequalities. #G7Biarritz pic.twitter.com/efun7HCUTe — Donald Tusk (@eucopresident) August 26, 2019

Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".

В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.