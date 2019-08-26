Туск: G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".
Об этом написал Туск в понедельник в своем "Твиттере".
"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - сказано в сообщении.
Under difficult circumstances, G7 discussed and achieved progress on some of the biggest challenges of the world incl. the Amazon rainforest, trade, Iran, Hong Kong and inequalities. #G7Biarritz pic.twitter.com/efun7HCUTe
— Donald Tusk (@eucopresident) August 26, 2019
Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".
В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".
Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.