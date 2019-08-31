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80-ая годовщина начала Второй мировой войны: мировые газеты изменят обложки

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80-ая годовщина начала Второй мировой войны: мировые газеты изменят обложки
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kulturologia.ru

Новости мира:Мировые газеты выйдут с обложками 1939 года к годовщине войны.

Мировые печатные издания в эти выходные выйдут с обложками 1939 года в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает Polandin.

"Заголовки из ведущих газет напомнят о том, как они сообщали о нападении Германии на Польшу в сентябре 1939 года и начале самых жестоких войн", - сказал президент Института новых медиа Эрик Мистевич, курирующий информационную кампанию.

Французские издания Le Figaro и L'Opinion, американские Washington Post и Chicago Tribune, немецкая газета Die Welt, испанская El Mundo, бельгийская Le Soir и британская Sunday Express - все эти популярные ежедневные газеты в эти выходные выйдут с обложками 1939 года в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Кроме того они опубликуют тексты историков и политиков о новейшей истории Польши.

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"В текстах рассказывается о тяжелом положении и героизме поляков, остановке развития Польши на несколько десятилетий, когда она оказалась между Германией и Россией", - добавил Мистевич.

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Германия, Польша, СМИ, СССР, Вторая мировая война, Газеты, Эрик Мистевич.
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