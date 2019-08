Поножовщина во Франции: один человек погиб, шестеро раненых

Один человек погиб, еще шесть ранены в результате нападения с ножом на юго-востоке Франции.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.

Нападение произошло на станции метро Laurent Bonnevay в Виллербане, недалеко от Лиона, в эту субботу в 16:30 по местному времени.

Breaking: At least 1 dead, 6 injured, after stabbing attack near Laurent Bonnevay metro station in Lyon, France. According to @DamienRieu, the attacker was of Afghan nationality. pic.twitter.com/neK6x7jgxl

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 31, 2019