Германия поможет Украине в сфере торговли

Новости мира:Представительство Германии окажет Украине техническую помощь в упрощении процедур торговли.

Германия предоставит Украине техническую экспертную помощь в упрощении процедур торговли.

Об этом рассказал и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Денис Гутенко, который накануне принял участие в форуме "Переосмысление упрощения торговли" в Берлине.

"Сейчас планируется с помощью немецкого правительства оказать техническую помощь Украине в том, что касается упрощения процедур торговли. Мы координируем, чтобы эта донорская помощь была оказана именно там, где нам нужно", - сказал и.о. руководителя ГФС Украины.

Он сообщил, что на форуме, в котором приняли участие, в частности, соответствующие чиновники из стран Восточной Европы, а также представители бизнеса, много внимания было уделено нетарифным средствам упрощения торговли. Сейчас заметил Гутенко, большинство бизнеса страдает именно от нетарифных средств, которые применяет каждая страна, такие, как фитосанитарные нормы, лицензии, квоты и т.п.

"Все страны понимают, что по всему миру нужно упрощать процедуры торговли. Бизнес не должен страдать от мер, которые страны применяют. Необходимый контроль должен быть правильно организован", - отметил Гутенко.

Приятно, по его словам, было услышать, что после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, хотя поначалу и были определенные сложности, ситуация с украинской таможней все больше улучшается.

Гутенко подчеркнул, что Украина видит большое пространство к улучшению на своей таможне. Он проинформировал о реформе таможни, о введении новых процедур, нового программного обеспечения, улучшении инфраструктуры.

"Надеемся, нам удастся повысить зарплату таможенникам. Может будет новый закон о госслужбе, который позволит более гибко подходить к трудоустройству и конкурсам в отношении как набора людей, так и увольнения. Есть идея вообще вывести таможенников из-под закона о госслужбе, сделать их таможенными офицерами", - рассказал Гутенко, уточнив, что такие проекты должны быть рассмотрены и приняты Верховной Радой.

"Есть уверенность, и я надеюсь, что через год или полтора мы сможем рассказать о наших достижениях на таможне и сможем наши лучшие практики транслировать на другие страны мира", - заявил он.

В Берлине на полях форума состоялись двусторонние встречи. В частности, с немецкими компаниями машиностроительной отрасли, по производству электротурбин, агрохимической отрасли.

"Надо пользоваться случаем и продвигать идею европейскому бизнесу о том, что лучшего места для размещения производственных мощностей, чем Украина, сейчас нет. А для Украины очень интересно, чтобы мы не покупали готовый продукт в Европе, а чтобы европейцы располагали производство у нас, нанимали наших людей, чтобы мы получали доступ к лучшим технологиям", - резюмировал Гутенко.