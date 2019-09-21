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Мальта начала открытое расследование убийства журналистки

Мальта начала открытое расследование убийства журналистки
10:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Резонансное убийство мальтийской журналистки будет публично расследовано.

Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, убитой в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назначил судью в отставке Эмеритуса Майкла Маллию для проведения независимого общественного расследования убийства.

В состав комиссии также войдут бывший декан юридического факультета, конституционный эксперт Ян Рефало и судебно-медицинский эксперт Энтони Абела Медичи.

Правительство заявило, что премьер-министр потребовал, чтобы расследование было завершено в течение девяти месяцев, после чего будет опубликован отчет.

В отчете о состоянии верховенства права на Мальте, опубликованном в июне, Совет Европы призвал правительство провести общественное расследование с целью установить, можно ли было предотвратить смерть журналистки. Установленный трехмесячный срок для начала расследования истекал 26 сентября.

Вскоре после убийства были задержаны трое подозреваемых, позже им выдвинули официальные обвинения, а в июле началось судебное разбирательство. Однако, заказчики убийства до сих пор не установлены.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Мальтийскую журналистку взорвали дистанционно

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

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Убийство, Мальта, Журналист, Расследование, Дафна Каруана Галиция.
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