Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны
Приметы и обряды на 22 сентября - День Иоакима и Анны

"Облучение" сетями 5G: в Берне протестовали против мобильной связи

"Облучение" сетями 5G: в Берне протестовали против мобильной связи
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Жители швейцарского Берна вышли на акции протеста против связи 5G, которая, по их мнению, может их облучать.

В Берне состоялась акция протеста против внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения 5G и, по словам активистов, "принудительного облучения", которому они могут подвергнуться.

В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек, некоторые из которых называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека", сообщает DW.

"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, – это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", – написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающей среды. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

Напомним: в феврале Швейцария предоставила частоты 5G трем крупным операторам. В начале июля по стране начали работать 334 вышек с частотами 5G.

В Украине "залатают пятна" без 3G или 4G, вместо внедрения 5G

В настоящее время проводится несколько исследований влияния новой технологии на здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что начала "оценку риска для здоровья от воздействия радиочастотных полей".

Напомним, в египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Протесты, 5G, Берн, Стоп 5G.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 В Чернигове - День города: какие торжества проходили (Фото, Видео)
05 Опровержение мифов об IQ: то, что мы должны знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию (Фото)
В Черновцах СБУ разоблачила нарколабораторию
Порошенко о &quot;путче&quot;: У нас есть спикер по этому поводу
Порошенко о "путче": У нас есть спикер по этому поводу
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь