"Облучение" сетями 5G: в Берне протестовали против мобильной связи

Новости мира:Жители швейцарского Берна вышли на акции протеста против связи 5G, которая, по их мнению, может их облучать.

В Берне состоялась акция протеста против внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения 5G и, по словам активистов, "принудительного облучения", которому они могут подвергнуться.

В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек, некоторые из которых называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека", сообщает DW.

"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, – это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", – написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающей среды. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

Напомним: в феврале Швейцария предоставила частоты 5G трем крупным операторам. В начале июля по стране начали работать 334 вышек с частотами 5G.

В настоящее время проводится несколько исследований влияния новой технологии на здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что начала "оценку риска для здоровья от воздействия радиочастотных полей".

Напомним, в египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже.