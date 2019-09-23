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В Словакии протестуют против закона о абортах

В Словакии протестуют против закона о абортах
10:25 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:В Столице Словакии происходят масштабные акции протеста против запрета абортов.

Десятки тысяч людей прошли маршем в столице Словакии в воскресенье, требуя полного запрета абортов в преимущественно католической центральноевропейской стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Законы об абортах в Словакии – сравнительно либеральные по сравнению с законами в таких странах, как Польша или Мальта, которые приняли одни из самых строгих законов в ЕС и часто позволяют применять их только в таких случаях, как изнасилования.

В Словакии аборты по желанию являются законными до 12 недель беременности, тогда как аборты по состоянию здоровья разрешаются до 24 недель.

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Консервативные и ультраправые законодатели хотят разрешить их только до 6-8 недель беременности или запретить их вообще, и парламент в этом месяце начинает обсуждение законопроектов об ограничении права на аборты.

Непонятно, станут ли предложения законами, поскольку правящая партия SMER-SD ("Направление - социальная демократия") - левая, социально-консервативная партия - и младший правительственный партнер, правоконсервативная Словацкая национальная партия (SNS), не сказали, поддержат ли какой-нибудь из этих проектов.

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Протестующие с лозунгами "Человек – это человек независимо от размера" и "Кто убивает нерожденного ребенка, убивает будущее нации" прошли маршем в столице в воскресенье, требуя полного запрета абортов, в том числе в случаях серьезных врожденных пороков или изнасилования.

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"Жизнь каждого человека неоценима, поэтому его нужно защищать от зачатия до естественной смерти", - заявил на сцене один из организаторов протеста, поддержанный католической церковью.

Организаторы оценили явку примерно в 50 тысяч человек.

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ЕС, Словакия, Беременность, Аборт.
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