Российский траулер горел в порту Норвегии

Новости мира:12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

Российский траулер загорелся на севере Норвегии в порту города Тромсе.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Около 11:00 в полицию поступило сообщение о пожаре.

После 12:00 поступило сообщение, что в все члены экипажа уже на суше.

С подозрением на отравление были направлены 12 человек.

Напомним, в Виннице на ж/д вокзале спасатели потушили возгорание вагонов поезда, который стоял на отстое, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Как сообщалось, на севере Норвегии возле города Альта разбился вертолет, шесть человек, находившихся на борту, погибли.