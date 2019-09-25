Российский траулер горел в порту Норвегии

Российский траулер загорелся на севере Норвегии в порту города Тромсе.
Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
Около 11:00 в полицию поступило сообщение о пожаре.
После 12:00 поступило сообщение, что в все члены экипажа уже на суше.
С подозрением на отравление были направлены 12 человек.
Напомним, в Виннице на ж/д вокзале спасатели потушили возгорание вагонов поезда, который стоял на отстое, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
Как сообщалось, на севере Норвегии возле города Альта разбился вертолет, шесть человек, находившихся на борту, погибли.