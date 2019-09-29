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Осенняя сессия ПАСЕ стартует в понедельник: что запланировано

Осенняя сессия ПАСЕ стартует в понедельник: что запланировано
18:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Страсбурге в понедельник начинается осенняя сессия ПАСЕ.

В Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По программе заседания также запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы.

Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблее.

Во вторник, 1 октября, в ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эммануэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, французском лидеру уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

В этот же день Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей. Не исключается, что некоторые национальные делегации будут бойкотировать участие в церемонии в ответ на присутствие в ПАСЕ российской делегации.

Во вторник в формате отдельного события также состоится обмен мнениями с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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В среду, 2 октября, к Ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она также проведет первую пресс-конференцию для журналистов.

В этот же день делегаты будут избирать вице-президента ПАСЕ по квоте российской делегации.

В течение этой недели в Страсбурге будет находиться украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов. Он встретится с общественностью в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, а также примет участие в событии в ПАСЕ по проблематике разрушения авторитарными режимами механизма защиты прав человека.

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По основному проекту повестки дня сессии Ассамблея рассмотрит вопросы защиты добровольных анонимных информаторов, общих стандартов института омбудсменов, защиты жертв терроризма, а также еврейского культурного наследия.

Кроме этого будет объявлен лауреат нынешней правозащитной премии ПАСЕ им. Вацлава Гавела.

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По программе заседаний, ПАСЕ обсудит функционирование демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией и вклад Банка развития Совета Европы в утверждение инклюзивных обществ.

Делегаты также проведут дебаты по проблематике трудовой миграции в Восточной Европе, а также насилия в области акушерства и гинекологии.

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ПАСЕ, Страсбург, Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Мария Пейчинович-Бурич.
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