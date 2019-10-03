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Черногория поддерживает вступление Северной Македонии в НАТО и ЕС

Черногория поддерживает вступление Северной Македонии в НАТО и ЕС
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Черногории Мило Дюканович считает, что ЕС нужно начать переговоры о членстве с Северной Македонией.

Такое мнение высказал Мило Дюканович во время визита в Скопье, сообщает Xinhua.

“Важно поддержать Северную Македонию в этом. Это путь, что не имеет альтернативы, когда речь идет о стабильности в регионе, успешность экономики и демократии”, - сказал Дюканович.

Он также высказался в поддержку вступления в Северной Македонией членства в НАТО, отметив, что это будет способствовать региональной стабильности.

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“Мы уже считаем Северную Македонию частью НАТО, но следует завершить формальности... Не должно возникать и задержек на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС. По нашему мнению, настало время для новой динамики в процессе расширения”, - отметил президент Черногории.

Напомним: Северная Македония планирует уже в этом году стать 30-ым членом НАТО. Ожидается также, что вскоре начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС, ведь страна получила статус кандидата еще в 2005 году.

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НАТО, Черногория, Северная Македония, Мило Дюканович.
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