Черногория поддерживает вступление Северной Македонии в НАТО и ЕС

Новости мира:Президент Черногории Мило Дюканович считает, что ЕС нужно начать переговоры о членстве с Северной Македонией.

Такое мнение высказал Мило Дюканович во время визита в Скопье, сообщает Xinhua.

“Важно поддержать Северную Македонию в этом. Это путь, что не имеет альтернативы, когда речь идет о стабильности в регионе, успешность экономики и демократии”, - сказал Дюканович.

Он также высказался в поддержку вступления в Северной Македонией членства в НАТО, отметив, что это будет способствовать региональной стабильности.

“Мы уже считаем Северную Македонию частью НАТО, но следует завершить формальности... Не должно возникать и задержек на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС. По нашему мнению, настало время для новой динамики в процессе расширения”, - отметил президент Черногории.

Напомним: Северная Македония планирует уже в этом году стать 30-ым членом НАТО. Ожидается также, что вскоре начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС, ведь страна получила статус кандидата еще в 2005 году.