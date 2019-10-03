Французская резня: в Париже мужчина напал на полицейских с ножом

Новости мира:Нападавшего в Париже мужчину правоохранители застрелили.

Французские правоохранители застрелили в Париже мужчину, который напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

По предварительным данным, мужчина пытался проникнуть в штаб-квартиру столичной полиции, его пытался остановить офицер, он получил тяжелые ножевые ранения.

#BREAKING

Footage in #Paris after knife attack on police agents near a police station. A metrostation near the incident has been closed because of security reasons. pic.twitter.com/d3QeBNtjqL — TerrorNewsWorld (@TerrorNewsWorld) October 3, 2019

От злоумышленника пострадали еще два человека, самого нападавшего застрелили. По данным СМИ, ранения могли получить несколько полицейских.

Станцию метро Cité на 4 линии метро Парижа закрыли из соображений безопасности.

Представитель парижской полиции отказался комментировать инцидент изданию. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место происшествия направляется глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Напомним, сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили.