Французская резня: в Париже мужчина напал на полицейских с ножом

Французские правоохранители застрелили в Париже мужчину, который напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

По предварительным данным, мужчина пытался проникнуть в штаб-квартиру столичной полиции, его пытался остановить офицер, он получил тяжелые ножевые ранения.

Footage in #Paris after knife attack on police agents near a police station. A metrostation near the incident has been closed because of security reasons. pic.twitter.com/d3QeBNtjqL

— TerrorNewsWorld (@TerrorNewsWorld) October 3, 2019