Скачать
Четверг, 03.10.2019
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

Французская резня: в Париже мужчина напал на полицейских с ножом

Французская резня: в Париже мужчина напал на полицейских с ножом
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Нападавшего в Париже мужчину правоохранители застрелили.

Французские правоохранители застрелили в Париже мужчину, который напал с ножом на полицейских.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

По предварительным данным, мужчина пытался проникнуть в штаб-квартиру столичной полиции, его пытался остановить офицер, он получил тяжелые ножевые ранения.

От злоумышленника пострадали еще два человека, самого нападавшего застрелили. По данным СМИ, ранения могли получить несколько полицейских.

Станцию метро Cité на 4 линии метро Парижа закрыли из соображений безопасности.

Представитель парижской полиции отказался комментировать инцидент изданию. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место происшествия направляется глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Полицейскому который избил студента избрали меру пресечения

Напомним, сотрудника правоохранительных органов, который, вместе с другим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения напал и избил битой 17-летнего студента, уволили. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Полиция, Полицейские, МВД Франции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь