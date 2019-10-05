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Суббота, 05.10.2019
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Началось?: в Шотландии проходит стотысячный митинг за независимость

Началось?: в Шотландии проходит стотысячный митинг за независимость
20:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Эдинбурге проходит марш за независимость Шотландии.

Тысячи людей собираются в Эдинбурге на марш в поддержку независимости Шотландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Организаторы марша под названием All Under One Banner (Все под одним знаменем) говорят, что ожидают участия более 100 000 человек.

По их словам, именно столько людей участвовали в аналогичном мероприятии в столице Шотландии в прошлом году, но, согласно официальной оценке городского совета, численность составила 20 000 человек.

 

All Under One Banner - это движение, объединяющее сторонников шотландской независимости. С момента образования в 2014 году активисты проводят мероприятия в городах по всей стране.

Ряд известных сторонников независимости Шотландии собираются выступить на митинге.

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Первый министр шотландского правительства Никола Стерджен написала в Твиттере, что мысленно она будет на марше, но не лично. "Не сомневайтесь - независимость приближается", - написала она.

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Великобритания, Шотландия, Протесты, Brexit.
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