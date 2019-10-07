Президент Австрии поручил Курцу приступить к формированию правительства

Новости мира:Вновь избранный премьер Австрии получил мандат на формирование правительства.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен дал мандат на формирование правительства Себастьяну Курцу, главе Австрийской народной партии, одержавшей победу на недавних выборах.

Об этом сообщает австрийское информационное агентство APA.

"В понедельник утром федеральный президент Александр ван дер Беллен издал распоряжение о формировании правительства главе АНП Себастьяну Курцу", - говорится и сообщении.

Отмечается, что глава государства и Курц в течение часа обменивались мнениями. После разговора ван дер Беллен отметил, что по результатам переговоров с лидерами партий в последние дни пришел к выводу, что Народная партия сможет сформировать правительство.

Теперь руководителю АНП Курцу нужно будет провести зондирующие переговоры с главами других сторон в соответствии с их результатами на выборах 29 сентября.

Австрийская народная партия имеет на сегодняшний день три варианта двухпартийной коалиции: с Социал-демократической партией Австрии, Партией свободы Австрии и Зелеными. Центристская партия NEOS может выступать как дополнительный партнер.

Как сообщает der Standart, Курц назвал среди приоритетов своего будущего правительства экономическую ситуацию, борьбу с нелегальной миграцией и усилия, направленные против изменения климата. Он также предупредил о "непопулярных реформах".

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии состоялись 29 сентября. Австрийская народная партия победила с 37,5% голосов. Она получила 71 депутатский мандат, социал-демократы - 40, Партия свободы - 31, Зеленые - 26 и Neos - 15.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии состоялись 29 сентября. Австрийская народная партия победила с 37,5% голосов. Она получила 71 депутатский мандат, социал-демократы - 40, Партия свободы - 31, Зеленые - 26 и Neos - 15.Досрочные выборы в Национальный совет Австрии состоялись 29 сентября. Австрийская народная партия победила с 37,5% голосов. Она получила 71 депутатский мандат, социал-демократы - 40, Партия свободы - 31, Зеленые - 26 и Neos - 15.